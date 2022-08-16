Вашингтон, 17 августа, 2022, 00:18 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден 16 августа подписал пакет инициатив, предусматривающий выделение властями $430 млрд на меры по снижению инфляции, здравоохранение и борьбу с изменением климата. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Документ, в числе прочих мер, предусматривает повышение налогов на крупный бизнес, что вызвало его критику со стороны республиканцев и возмущение корпоративной Америки.

Как сообщало ИА REGNUM, палата представителей Конгресса США 12 августа одобрила так называемый «Акт сокращения инфляции». Ранее данный пакет инициатив был одобрен Сенатом США.

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