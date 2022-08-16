Вашингтон, , 18:24 — REGNUM Министерство образования США аннулирует $3,9 млрд студенческих долгов 208 тысячам выпускников, которые закончили некоммерческий технический институт ITT, закрывшийся из-за невыполнения государственных стандартов, сообщает 16 августа CNN.

Студенты Алексей Колчин © ИА REGNUM

Правительство прекратило федеральное финансирование ITT после того, как учебное заведение перестало соответствовать определенным стандартам аккредитации. В то время штат проводил несколько расследований в отношении института, который имел проблемы с набором, кредитованием и показателями трудоустройства выпускников.

Отмечается, что с учетом последнего решения общая сумма списанных студенческих кредитов за все время президентства главы Белого дома Джо Байдена достигнет почти $32 млрд.

Напомним, что некоторые бывшие студенты ITT Tech уже получили право на списание долгов, однако теперь министерство образования автоматически спишет все оставшиеся долги, которые образовались в период с 1 января 2005 года до закрытия института в сентябре 2016 года.