, 20:22 — REGNUM В настоящее время предприятия коммунального хозяйства Латвии заботятся о создании запасов природного газа и других ресурсов на предстоящую зиму, но в этом вопросе им приходится рассчитывать только на свои силы. Об этом сообщило латвийское издание bb. lv со сылкой на представителей компаний.

Отмечается, что государство в лице правительства и профильных министерств до сих пор не дало никаких гарантий теплоснабжающим компаниям и не предложило помощи в приобретении ресурсов.

президент Латвийской ассоциации предприятий теплоснабжения Ина Берзиня-Вейта сообщила изданию, что с учетом высоких цен теплоснабжающие компании сейчас стараются закупить тот минимум, который обеспечит работу системы, но лишь немногие приобрели ресурсы в полном объеме.

В этой связи Берзиня-Вейта подчеркивает: нынешний год существенно отличается от предыдущих, поскольку подписанные договоры не дают 100% гарантии доступности ресурсов.

Самым ценным решением в текущем сезоне была бы государственная гарантия того, что газ для отопления будет в наличии и его можно будет приобрести, но таковой нет, подтверждает ситуацию председатель правления Liepаjas energija Янис Янсонс.

Исполнительный директор Daugavpils siltumtikli Олеся Душкевича также считает, что в данных обстоятельствах государство должно найти возможность взять на себя сопутствующие риски, потому что открытие свободного рынка в торговле природным газом было политикой и решением, которые продвигало именно государство.