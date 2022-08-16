Пенза, 16 августа, 2022, 18:00 — ИА Регнум. В Пензенской области за первые шесть месяцев 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло производство канцелярских или школьных пластмассовых принадлежностей в 4,8 раза, мебели для сидения (преимущественно с деревянным каркасом) — на 18,1%. Данные об этом опубликованы Пензастатом.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьная форма

Пензенскими предприятиями за первое полугодие сшито более 19 тыс. мужских брюк (кроме трикотажных и вязанных), свыше 8,6 тыс. женских платьев, 3610 штук — костюмов и женских комплектов из текстильных материалов.

По состоянию на 1 июля в Пензенской области действовало 509 общеобразовательных школ и их филиалов, 316 учреждений дополнительного образования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в первом квартале 2022 года в Пензенской области отмечали резкий спад производства одежды по сравнению с январем-апрелем прошлого года.

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