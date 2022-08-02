Пенза, , 12:25 — REGNUM В Пензенской области с 1 августа стартовала благотворительная акция «Собери ребенка в школу!». В регионе насчитывается около 5 тыс. семей, нуждающихся в помощи, в которых воспитываются более 8 тыс. детей школьного возраста, сообщил министр труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Алексей Качан.

Школьные принадлежности Дарья Антонова © ИА REGNUM

В рамках акция организован сбор канцелярских принадлежностей, школьной и спортивной формы, ранцев и других необходимых для обучения вещей.

По словам министра, в каждом муниципальном районе и городском округе Пензенской области сформирован реестр потенциальных получателей помощи.

Центральный пункт приема благотворительной помощи развернут на базе Пензенского городского комплексного центра срочной социальной помощи населения.

Алексей Качан призвал бизнес-сообщество, сотрудников организаций, органов власти и местного самоуправления, а также неравнодушных граждан принять участие в акции.

Ранее ИА REGNUM передавало, в Пензенской области в рамках реализации региональной концепции «Культурное просвещение детей и молодежи» учащиеся пятых — восьмых и 10-х классов получат учебное пособие «Культурный дневник школьника Пензенской области».

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