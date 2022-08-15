Томск, , 07:33 — REGNUM В Томской области фиксируют рост цен на школьные товары. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Томскстата, школьная форма для мальчиков в среднем обойдётся в 5710 рублей, для девочек — 6081 рубль.

Школьник

Набор канцелярских принадлежностей в составе десяти тетрадей, альбома для рисования, двух ручек, двух карандашей и набора фломастеров обойдётся в 391 рубль. На рюкзаки придётся потратить в среднем 2577 рублей.

Кроме того, 3435 рублей стоят формы для урока физкультуры. В целом, на подготовку к школе мальчиков родителям необходимо потратить 12 113 рублей, девочек — 12 484 рубля.

«По сравнению с предыдущим годом школьные товары для мальчика возросли в цене на 4,8%, для девочки — на 3,7%», — отметили в службе статистики.