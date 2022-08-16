Курск, , 17:22 — REGNUM Нет никаких сомнений в том, что украинские диверсионно-разведывательные группы действуют под руководством западных инструкторов, написал 16 августа в своем телеграм-канале военкор Евгений Поддубный.

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Ранее в министерстве обороны России сообщили, что причиной взрывов на военном складе под Джанкоем стала диверсия.

Также 16 августа в ФСБ сообщили об украинской диверсии — подрыве опор ЛЭП, снабжающих Курскую АЭС.

Ещë в апреле 2022 года сообщалось о заброске на территорию Украины специалистов по диверсиям и партизанской войне из состава Особой воздушной службы Великобритании, напомнил военкор.

«Так или иначе, пока идёт специальная военная операция, диверсионные вылазки противника будут продолжаться», — добавил Поддубный.