Астана, 16 августа, 2022, 18:00 — ИА Регнум. Возможные угрозы безопасности стран Туркестанского региона со стороны пришедшего к власти в Афганистане движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказались преувеличенными. Об этом заявил программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв, передаёт «Взгляд».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

По словам эксперта, по этой причине отношение к режиму талибов (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) со стороны Казахстана, Киргизии, Узбекистан и Туркмении постепенно становится менее жёстким.

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Исключение составляет только Таджикистан — официальный Душанбе продолжает демонстрировать решительный настрой и неприятие новых властей Афганистана.

«Это связано с наличием в Афганистане огромной таджикской общины, которая составляет там больше трети населения», — пояснил аналитик.

Бордачёв отметил, что талибы (члены организации, деятельность которой запрещена в РФ) демонстрируют твердую линию поведения в отношении Запада — не прекращают требовать вернуть имзамороженные США и Евросоюзом деньги, принадлежащие Афганистану.

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По мнению политолога, правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) понимает, что Соединённые Штаты и Европейский союз ничего не могут им предложить, кроме подрыва внутренней афганской стабильности в ущерб интересам России и Китая.

«Даже если в ближайшие годы Запад, под давлением России, Китая и общей демократизации международной политики, придёт к выводу о невозможности своей полной монополии в мировых делах, это не станет основанием для прекращения его подрывной деятельности в центре Евразии», — подчеркнул он.

Тимофей Бордачёв акцентировал внимание на том, что присутствие в Кабуле сильного центрального правительства позволяет создать дополнительные возможности для ограничения негативных эффектов, возникающих из-за вмешательства США во внутренние дела Центрально-Азиатского региона.

«Для Москвы, Пекина и соседних с Афганистаном столиц важно воспользоваться ими без оглядки на претензии и требования так называемого «международного сообщества», — подытожил эксперт.

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