Берлин, 16 августа 2022, 15:39 — REGNUM Германия и Катар не смогли договориться на поставку сжиженного газа из-за цена и роста предложений от других поставщиков. Об этом 16 августа рассказал министр экономики ФРГ Роберт Хабек.
По его словам, переговоры с Катаром не закончены, поскольку в Дохе было заключено энергетическое партнерство двух стран.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Хабек заявил, что российский газ нужен Германии, в Берлине надеются, что он будет и дальше поставляться в страну.
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