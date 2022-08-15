Берлин, 15 августа 2022, 18:44 — REGNUM Российский газ нужен Германии, в Берлине надеются, что он будет и дальше поставляться в страну, сообщил 15 августа журналистам немецкий министр энергетики Роберт Хабек.
При этом чиновник пообещал согражданам, что всё равно Германия будет искать «дополнительные возможности по альтернативным закупкам» , создаст «инфраструктуру сжиженного газа».
Читайте также: В ФРГ могут запретить прогрев зданий выше 19 градусов и ночную подсветку
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Хабек оказался в центре скандала в связи с тем, что на фоне антироссийских выпадов Берлина отправился в Катар «за газом», но ему в этой стране отказали.
Читайте ранее в этом сюжете: Германия и газ — провал за провалом