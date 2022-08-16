Москва, 16 августа, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Попытка превратить территорию России в полигон для диверсионных операций неонацистов должна быть жёстко пресечена, считает глава комитета Совфеда по госстроительству Андрей Клишас.

Пресс-служба Совета Федерации РФ Андрей Клишас

«Ответные удары России должны быть очень убедительны. Речь идёт о защите нашего суверенитета», — рассуждает Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, склад военного назначения в районе города Джанкой в Крыму пострадал в результате диверсии, уточнили в Минобороны России.

Возгорание на огороженной площадке хранения боеприпасов в воинской части в районе села Майское произошло около 06:15 утра. Зону происшествия оцепили, оттуда эвакуировали порядка двух тысяч человек.

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