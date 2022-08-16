Москва, , 13:27 — REGNUM Склад военного назначения в районе города Джанкой в Крыму пострадал в результате диверсии. Об этом 16 августа сообщили журналистам в Минобороны России.

Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве Ольга Зенькович © ИА REGNUM

«Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой», — указали в российском оборонном ведомстве.

При этом в Минобороны отметили, что в результате инцидента получили ущерб гражданские объекты и в том числе: ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно и жилые дома.

«Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Республики Крым Сергей Аксёнов рассказал, что пятикилометровая защитная зона создана в районе территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей в Джанкойском районе Крыма, где ранее произошло возгорание и началась детонация боеприпасов.