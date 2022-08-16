Джанкой, Крым, 16 августа, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В сложившихся условияхнадёжно прикрытьвоенныеобъектыв Крыму или выявить киевскую агентуру — практически невыполнимые задачи, отметил 16 августа в своем телеграм-канале военный эксперт Владислав Шурыгин.

SergSKV Джанкой

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Ранее в министерстве обороны сообщили, что причиной взрывов на военном складе под Джанкоем стала диверсия.

Исполнителями таких диверсий является или местная «спящая» агентура СБУ, или прибывшая на территорию Крымадиверсионно-разведывательная группа, полагает эксперт.

«Эти удары продемонстрировали серьёзную уязвимость военных объектов Крыма в условиях неконтролируемого курортного сезона, когда на территорию Крыма прибыло несколько сотен тысяч отдыхающих. Никакого реального учета этих людей нет. Больше половины здесь вообще находится «дикарями», вне какого-либо контроля. При этом от курортных зон до границ военных объектов иногда всего сотни метров», — отметил Шурыгин.

Нужно быть готовыми к тому, что террористические атакисо стороны киевского режима могут продолжитьсякак минимум до конца курортного сезона, добавил эксперт.