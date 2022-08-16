Вашингтон, 16 августа, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Правительство США приняло решение не размораживать 7 миллиардов долларов активов Центрального банка Афганистана. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц.

Иван Шилов ИА REGNUM США

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По их словам, переговоры с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) об этих средствах также приостановлены. Уточняется, что такое решение было принято после нападения на лидера «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кабуле.

«Мы не рассматриваем разблокировку резервов Центрального банка Афганистана в краткосрочный перспективе», — заявил изданию Том Уэст, спецпредставитель США в Афганистане.

Уэст несколько месяцев вёл переговоры с афганскими банковскими властями, прежде чем пришёл к такому выводу.

«Мы не уверены, что это учреждение способно защищать и контролировать ответственное управление активами», — сказал он.

Спецпредставитель США добавил, что укрывательство «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири усиливает глубокую озабоченность Соединённых Штатов по поводу финансирования террористических групп.

Wall Street Journal пишет, что решение правительства США не размораживать активы Центрального банка Афганистана и приостановить переговоры с официальными лицами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сводит на нет первые признаки прогресса в переговорах между Вашингтоном и радикалами.

В то же время это решение подорвёт надежды на восстановление экономики Афганистана, поскольку за год, прошедший с момента правления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), миллионы людей в стране столкнулись с голодом.

Убийство аз-Завахири в конце июля в результате удара американского беспилотника, спровоцировавшее глубокие разногласия внутри талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вызвало на Западе обеспокоенность по поводу возрождения глобального терроризма, который, по словам газеты, берёт свое начало в Афганистане.