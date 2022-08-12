Вашингтон, , 15:05 — REGNUM Более 70 международных экспертов и экономистов обратились с письмом к президенту США Джо Байдену с просьбой разблокировать активы Афганистана. Об этом сообщает региональное отделение информационного агентства «Тасним».

Афганистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно этому письму, зарубежные страны должны высвободить около 9 миллиардов долларов активов Центрального банка Афганистана, чтобы экономика страны могла функционировать.

Как сообщает Reuters, в письме говорится, что, хотя народ Афганистана не выбирал действующую власть, он вынужден терпеть двойные страдания.

Авторы письма из таких стран, как США, Индия, Великобритания и Германия, также подчеркнули, что для уменьшения гуманитарного кризиса и улучшения экономики Афганистана Центральному банку должен быть предоставлен доступ к его валютным резервам.