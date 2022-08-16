Таллин, , 11:10 — REGNUM Муниципальное предприятие «Таллинская вода» (Tallinna Vesi) ходатайствует о повышении цены услуги водоснабжения в регионе обслуживания Таллина и Сауэ. Об этом порталу новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR сообщил председатель правления Tallinna Vesi Александр Тимофеев.

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Аргументируя решение, он отметил, что с момента установления нынешней цены услуги водоснабжения цена электроэнергии в стране выросла примерно в 3,5 раза: «В ситуации почти 23% инфляции, когда высокая цена электроэнергии затрагивает все отрасли, нынешняя цена услуги водоснабжения не покрывает все обоснованные затраты».

Расходы на электроэнергию составляют около 25% всех производственных расходов Tallinna Vesi. В основном использует электричество в процессе очистки сточных вод и питьевой воды, а также в насосных станциях. Много электроэнергии также потребляют озонаторы, помогающие обеспечить чистоту водопроводной воды и снизить количество добавляемого в водопроводную воду хлора.

По словам Тимофеева, учитывая, что в среднем домохозяйства в Эстонии используют 2,2 кубометра воды на члена семьи в месяц, стоимость услуги водоснабжения в регионе обслуживания Tallinna Vesi увеличивается примерно на 1 евро на одного человека в месяц.

В отношении этих регионов в Департамент конкуренции можно подать ходатайство на проведение упрощенной процедуры, поскольку нынешняя цена действует там менее трех лет. Кроме того, Tallinna Vesi также просит изменить оптовую цену для предприятий водоснабжения, расположенных в близлежащих волостях.