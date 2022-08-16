Москва, 16 августа, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Военнослужащим Вооружённых сил (ВС) РФ на Украине противостоят объединенные силы западных стран, управляющие киевским режимом в гибридной войне против России. Об этом 16 августа заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу во время открытия Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

Premier.gov.ru Сергей Шойгу

«На Украине российским военнослужащим противостоят объединенные силы Запада, которые управляют руководством этой страны в гибридной войне против России», — сказал он.

Также глава Минобороны РФ уточнил, что Запад наращивает поставки оружия Киеву, ведёт обучение украинских боевиков и передаёт ему огромные финансовые средства для поддержания жизнеспособности этого националистического режима.

«Действия вооруженных сил Украины планируют и координируют иностранные военные советники, разведданные поставляются от всех имеющихся в НАТО источников информации, применение вооружений осуществляется под контролем западных специалистов. Усилия НАТО направлены на продление агонии киевского режима», — добавил он.

При этом Шойгу отметил, что, как достоверно известно российскому руководству, в НАТО не сомневаются, что поставленные Россией цели спецоперации будут достигнуты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что на сегодняшний день Североатлантический альянс (НАТО) сбросил маски и перестал скрывать свой агрессивный характер