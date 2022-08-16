Москва, 16 августа, 2022, 10:29 — ИА Регнум. На сегодняшний день Североатлантический альянс (НАТО) сбросил маски и перестал скрывать свой агрессивный характер. Об этом 16 августа заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время открытия Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022».

Mil.ru Сергей Шойгу

«НАТО сбросила маски. Агрессивный характер блока перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности коалиционной деятельности», — сказал он.

Также глава Минобороны РФ подчеркнул, что на данный момент в документах стратегического планирования НАТО закреплены претензии альянса на глобальное доминирование, и добавил, что сегодня в сферу интересов НАТО входят Африка, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион.

При этом Шойгу отметил, что, как считают западные страны, существующая на сегодняшний день система международных отношений должна быть заменена на так называемый основанный на правилах миропорядок.

«Логика здесь — проста и ультимативна. Либо кандидат в «демократические партнеры» альянса утрачивает суверенитет и становится якобы на «правильную сторону истории». Либо переходит в категорию так называемых авторитарных режимов, против которых могут применяться любые меры воздействия, вплоть до силового давления», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин заявил, что всё больше государств выбирают путь суверенного развития с опорой на собственные ценности.