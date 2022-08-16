Москва, , 09:37 — REGNUM Семь пунктов управления украинских войск поражены за минувшие сутки. Уничтожены РЛС и два склада с боеприпасами и топливом, сообщает 16 августа Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.

Прямо в цель Василий Иванов © ИА REGNUM

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия продолжают наносить удары по военным объектам на Украине. В числе поражённых объектов — пункт управления 14-й механизированной бригады в районе Соледара в ДНР.

Также в 182 районах поражены живая сила, вооружение, военная и специальная техника.

У города Баштанка в Николаевской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и наведения целей ПВО. У посёлка Зайцево в ДНР — склад боеприпасов, а у посёлка Андреевка под Харьковом — вклад горючего, добавили в ведомстве.

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