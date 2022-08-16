Джанкой, Крым, , 09:21 — REGNUM Возгорание и последующая детонация боеприпасов произошли на территории обвалованной площадки временного хранения боеприпасов воинской части в районе села Майского Джанкойского района Республики Крым. Об этом сообщает 16 августа Минобороны.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«После возгорания серьёзно пострадавших не выявлено», приводят РИА Новости комментарий Минобороны.

В настоящее время идёт тушение пожара. Причины возгорания выясняются.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, детонация боеприпасов в районе крымского села Майское произошла рано утром 16 августа. По данным местных властей, эвакуированы около двух тысяч человек. На место ЧП выехал глава Крыма Сергей Аксёнов.

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