Хетафе, Испания, 16 августа, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Хетафе» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0.

Кирилл Венедиктов Альваро Мората

В составе «Атлетико» дубль оформил нападающий Альваро Мората, ещё один гол забил форвард Антуан Гризманн. Три голевые передачи отдал полузащитник Жоау Феликс.

В следующем туре «Атлетико» сыграет дома с «Вильярреалом», а «Альмерия» в гостях встретится с «Жироной».

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