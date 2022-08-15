Мадрид, 15 августа, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Мадридский «Реал» одержал победу над «Альмерией» в матче первого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

Мадридский «Реал»

На шестой минуте счёт в матче открыл нападающий «Альмерии» Ларджи Рамазани. «Реал» смог восстановить равновесие на 61-й минуте благодаря мячу форварда Лукаса Васкеса. На 75-й минуте защитник «Реала» Давид Алаба принёи своей команде победу.

В следующем туре «Реал» сыграет на выезде с «Сельтой», а «Альмерия» в гостях встретится с «Эльче».

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