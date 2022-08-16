Берлин, 16 августа, 2022, 07:59 — ИА Регнум. Германия направила 13 военных самолетов в Австралию для участия в международных учениях авиации под названием Pitch Black, сообщил на пресс-конференции главнокомандующий немецкими ВВС Инго Герхарц.

brain_bug Истребители Eurofighter Typhoon

Так, с базы в городе Нойбурге-на-Донау на юге ФРГ вылетели шесть истребителей Eurofighter Typhoon. К ним присоединились три заправщика A330 из Кельна. Они проведут в воздухе три дня и совершат 200 дозаправок.

Воздушные суда осуществят промежуточные посадки в Японии и Южной Корее. Они будут дополнены четырьмя транспортными самолетами A400M, которые также ранее направились в Австралию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Управление КНР по обеспечению безопасности на море объявило о том, что 16 августа Китай проведет военные учения в нескольких участках акватории Южно-Китайского моря у берегов южной провинции Гуандун.

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