Пекин, 15 августа, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Китайская Народная Республика 16 августа проведёт военные учения в нескольких участках акватории Южно-Китайского моря недалеко от побережья провинции Гуандун на юге страны. Об этом сегодня, 15 августа, сообщили в Управлении КНР по обеспечению безопасности на море.

Границы влияния в Южно-Китайском море. Карта

«Управление по обеспечению безопасности на море провинцииГуандунпредупреждает, что 16 августа с 12:00 по 18:00 ( 7:00—13:00 по мск) в пяти зонах Южно-Китайского моря будут проводиться военные учения», — сказано в заявлении.

Судя по всему военные учения будут проводится недалеко от городского округа Шаньвэй провинции Гуандун. Проход гражданских кораблей в указанные зоны на время учений запрещается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, у побережья Китая сохраняется напряженная обстановка из-за конфликта вокруг острова Тайвань. Власти КНР считают Тайвань неотъемлемой частью Китая, тогда как островная администрация фактически независима и пользуется плотным покровительством США.