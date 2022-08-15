Москва, , 22:08 — REGNUM Украинские власти готовя масштабную провокацию в районе Запорожской атомной электростанции. Об этом сегодня, 15 августа, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Запорожская АЭС после обстрела со стороны ВСУ Министерство обороны России

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По его словам, ВСУ стянули в город Никополь, который находится на правом берегу Днепра напротив Энергодара, в котором находится Запорожская АЭС, до тысячи военных войск радиационной, химической и биологической защиты. Эти военнослужащие снабжены специальными комплектами защитного снаряжения для действий в условиях радиоактивного загрязнения местности, а также техническими средствами РХБ-разведки и контроля.

Мизинцев подчеркнул, что в результате этих провокаций есть риск реальной угрозы ядерной безопасности не только Украины, но и всей Европы. При этом покрывающие Киев страны Запада будут во всем обвинять Россию.