Москва, 15 августа, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Бурый медведь уплыл в открытое море на пять километров от береговой линии Охотского моря. Неравнодушные рыбаки окружили лодками животное, задав нужное направление. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

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«Рыбу не поймали, так хоть медведя спасли», — отметил рыбак, снимавший спасение на видео.

РанееИА REGNUM сообщало, что в Красноярском крае спасли белого медведя с застрявшей в пасти банкой из-под сгущенного молока.

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