Красноярск, , 17:12 — REGNUM В Красноярском крае, спасли белого медведя с застрявшей у него в пасти банкой из-под сгущенного молока. Об этом 21 июля сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в своём телеграм-канале.

Белый медведь

«Успели. Спасли. Вытащили банку из пасти белого мишки!», — написала она в своём сообщении.

Отметим, ранее глава Росприроднадзора сообщила, что к жителям посёлка Диксон на севере Красноярского края пришёл белый медведь, у которого в пасти застряла банка сгущенки, и вечером 20 июля ему на помощь вылетел ветеринар Московского зоопарка.