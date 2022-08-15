Москва, 15 августа, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 15 августа, по состоянию на 15:10 по мск доллар на Московской бирже дорожает на 1,54%, до 61,54 рубля. Евро подрастает на 0,15%, торгуясь по 62,40 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Иван Шилов ИА REGNUM Рубль и евро

«Динамика российского валютного рынка отражает укрепление доллара на международном рынке Forex, где американец укрепляется к основным валютам.

Бегство от рисков спровоцировали негативные данные макростатистики из Китая. Несмотря на то, что Национальный банк снова снижает учетную ставку и насыщает рынок деньгами, экономическая активность не спешит восстанавливаться.

Это, среди прочего, давит на сырьевые цены, что также отыгрывает рубль. Тем не менее волатильность российской валюты остается умеренной, а приближение налогового периода поддержит спрос на рубли со стороны экспортеров», — пояснил эксперт.

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