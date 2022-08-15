Москва, , 13:09 — REGNUM Пара доллар/рубль провела минувшую неделю (8-12 августа) в узком диапазоне, завершив торги практически без изменений, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Рубли Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Сегодня, 15 августа, котировки рванули на север, отметив максимумы в районе 61,30 руб. впервые с начала августа.

Косвенное влияние на отступление рубля оказывает неспособность нефтяных цен вернуться к росту — после очередного отпора в районе $100 за баррель,

Нефть марки Brent вернулась к снижению и рискует развить медвежий импульс в ближайшие дни. Некоторое давление, пусть и небольшое, на российскую валюту оказывает старт торгов на долговом рынке для нерезидентов из дружественных стран.

В более широком контексте против рубля играют признаки дальнейшего замедления роста профицита торгового баланса, а также ожидание перезапуска бюджетного правила в обновленном формате. Неопределенность в отношении сроков возобновления механизма только усиливает нервозность.

Есть и технические предпосылки ослабления рубля. Уровень 60 руб. выстоял в качестве поддержки, и теперь доллар пытается отвоевать верхнюю границу канала 61 руб., уверенный пробой которой откроет дорогу к зоне 62,65 руб.

В случае появления свежей информации о бюджетном правиле российская валюта может ускорить падение в ближайшие дни», — полагает эксперт.

Читайте также: Позиции рубля поддержал Банк России