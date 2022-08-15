Москва, , 14:54 — REGNUM Доля импорта в оптовой торговле России во втором квартале выросла, прежде всего, в сфере потребительского сектора, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Отгрузка товара (сс) skeeze

«Это не самая хорошая тенденция, так как объёмы импорта инвестиционных товаров, оборудования, комплектующих и запчастей пока не растут, соответственно, недостаток или даже полное отсутствие таких товаров в России может и далее приводить к сокращению производства в обрабатывающей промышленности и способствовать углублению падения ВВП.

Напомним, что во втором квартале 2022 года, по предварительным данным Росстата, российский ВВП упал на 4%. При этом следует отметить, что падение ВВП во втором квартале на такую величину в первую очередь было вызвано обвалом во втором квартале розничных продаж, в том числе, майским обвалом продаж более чем на 10% в годовом выражении.

Рост доли импорта в оптовой торговле, причём преимущественно импорта потребительских товаров во втором квартале может говорить о том, что в третьем квартале обвал розничных продаж может, скорее всего, приостановиться.

Стоит также отметить, что импортируются одежда и обувь у ближайших соседей, преимущественно из Беларуси и других стран ЕАЭС.

С одной стороны, это позитив для населения, так как данные импортные товары не слишком дорогие по цене и чаще всего очень высокого качества, если сравнивать их с отечественными (например, текстиль, одежда и обувь из Беларуси).

С другой стороны, рост импорта отражает динамику курса рубля: во втором квартале рубль укреплялся по отношению к доллару и евро, и импорт, соответственно, дешевел, но в третьем квартале рубль опять пошёл вниз, поэтому, при дальнейшем обесценении национальной валюты, даже качественная одежда и обувь из ближнего зарубежья россиянам могут стать не по карману.

Но в целом рост объёмов импорта из ближнего зарубежья показывает также, что в Россию приходит и параллельный импорт. В Минпромторге РФ оценивают объём параллельного импорта в России по итогам 2022 года в $16 млрд, что составит примерно 5% от общего объёма импорта в Россию.

Третий квартал и, в том числе, динамика курса рубля, покажут, насколько стабильной является тенденция роста импорта из стран ближнего зарубежья. Мы ожидаем, что в 3 квартале рубль может подешеветь, в том числе, не исключено падение рубля до 70 руб. за доллар, а это может сдержать рост импорта», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выросла доля импорта с 17,4% в первом квартале 2022 года до 19,8% во втором квартале 2022 года.

Читайте также: В России во II квартале выросла доля импорта в оптовой торговле