София, , 14:15 — REGNUM Очередные переговоры с российским концерном «Газпром» относительно поставок в Болгарию энергоносителей состоятся не ранее следующей недели. Об этом 15 августа со ссылкой на заявление исполняющего обязанности министра энергетики Болгарии Розена Христова сообщает БТВ.

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По словам Христова, в настоящее время техническое правительство Болгарии действительно рассматривает возможность проведения соответствующих консультаций с Москвой.

«Необходимо четко определить цели таких контактов в соответствии с интересами Софии», — резюмировал, в частности, он.

При этом Христов заявил, что в настоящее время Болгария «в первую очередь заинтересована в поставках газа из Греции».