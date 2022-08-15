Москва, 15 августа, 2022, 13:47 — ИА Регнум. Роскосмос ведет серийное производство межконтинентальных баллистических ракет «Сармат», заявил 15 августа глава госкорпорации Юрий Борисов на пленарном заседании форума «Армия-2022».

Michael - Nuclear silo Ракета РС-28 «Сармат»

«Сегодня на боевом дежурстве стоят баллистические ракеты «Синева», ведется серийное производство ракет «Ярс», «Булава» и «Сармат» с различным боевым оснащением», — сказал Борисов.

Он напомнил, что главное направление деятельности Роскосмос — это повышение оборонного потенциала России и укрепление ее безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, исследовательский центр имени М. В. Келдыша представит на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» уникальные ионные и холловские двигательные установки для спутников.

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