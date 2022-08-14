Москва, , 12:54 — REGNUM Исследовательский центр имени М. В. Келдыша представит на международном военно-техническом форуме «Армия-2022» уникальные ионные и холловские двигательные установки для спутников. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Макет спутника «Ресурс-П» на МАКС-2013. (сс) Vitaly V. Kuzmin

Экспозиция Центра Келдыша будет включать элементы трёх систем коррекции орбиты спутников. Будут представлены системы КМ-60 и КМ-75 на базе холловских двигателей и система ИД-200КР на базе ионного двигателям. Также на форуме будут представлены элементы маршевой электроракетной двигательной установки на базе холловского двигателя КМ-10.

В основе холловских двигателей лежит эффект Холла, обеспечивающий замкнутый дрейф электронов. Такие двигатели отличаются от других ионных электростатических двигателей большей тягой. Серийное производство холловских двигателей в СССР было налажено в 1982 году.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» пройдёт в Подмосковье с 15 по 21 августа. В павильоне Роскосмоса будут представлены разработки предприятий госкорпорации, включая макет новой российской орбитальной станции.

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