Москва, , 08:10 — REGNUM Банк России 12 августа представил проект основных направлений государственной денежно-кредитной политики на 2023 год и период 2024–2025 гг. и тем самым поддержал рубль, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

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Документ ясно дает понять: регулятор по-прежнему выступает за свободное курсообразование, которое дает гибкость относительных цен и позволяет экономике быстрее и легче реагировать на изменение конъюнктуры.

Это значит, что интервенций в поддержку рубля ни посредством доллара США, ни с использованием иной валюты не проводится.

Высокий курс рубля, как отмечается в проекте, является контрцикличным и обеспечивает ограничение рисков перегрева экономики.

Это поддержало позиции российской валюты: как только инвесторы увидели, что ЦБ следует прежнему курсу, они развернулись лицом к нацвалюте.

В остальном расстановка сил для рублевых пар остается без принципиальных изменений. Стабильность рубля обеспечивается перевесом предложения валюты на внутреннем рынке над спросом. Для изменения этого фактора сейчас нет оснований.

Доллар США проторгуется сегодня, 15 августа, в границах 60,20-60,95 руб., евро — в диапазоне 62-63 руб.

В целом, лето и особенно опасный август складываются для российской валюты вполне благополучно. Реализации шоковых сценариев для рубля, как это часто происходит в августе, пока не предвидится.

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