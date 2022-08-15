Москва, 15 августа, 2022, 13:09 — ИА Регнум. Пара доллар/рубль провела минувшую неделю (8-12 августа) в узком диапазоне, завершив торги практически без изменений, заявил корреспонденту ИА REGNUM специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рубли

«Сегодня, 15 августа, котировки рванули на север, отметив максимумы в районе 61,30 руб. впервые с начала августа.

Косвенное влияние на отступление рубля оказывает неспособность нефтяных цен вернуться к росту — после очередного отпора в районе $100 за баррель,

Нефть марки Brent вернулась к снижению и рискует развить медвежий импульс в ближайшие дни. Некоторое давление, пусть и небольшое, на российскую валюту оказывает старт торгов на долговом рынке для нерезидентов из дружественных стран.

В более широком контексте против рубля играют признаки дальнейшего замедления роста профицита торгового баланса, а также ожидание перезапуска бюджетного правила в обновленном формате. Неопределенность в отношении сроков возобновления механизма только усиливает нервозность.

Есть и технические предпосылки ослабления рубля. Уровень 60 руб. выстоял в качестве поддержки, и теперь доллар пытается отвоевать верхнюю границу канала 61 руб., уверенный пробой которой откроет дорогу к зоне 62,65 руб.

В случае появления свежей информации о бюджетном правиле российская валюта может ускорить падение в ближайшие дни», — полагает эксперт.

Читайте также: Позиции рубля поддержал Банк России