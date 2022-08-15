Москва, 15 августа, 2022, 12:45 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России высокоточным ударом поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Золочев Харьковской области. Об этом 15 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Высокоточным оружием ВКС России поражен пункт временной дислокации иностранных наёмников в районе населённого пункта Золочев Харьковской области. Уничтожено свыше ста и ранено более 50 боевиков из Польши, а также Германии», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Кроме того, в районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково Днепропетровской области высокоточными ракетами воздушного базирования выведены из строя две тяговые электроподстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ударами ВС России по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Срибное ДНР уничтожено до 200 националистов и 15 единиц военной техники.

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