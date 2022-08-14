Донецк, , 13:13 — REGNUM Ударами ВС России по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе н. п. Срибное ДНР уничтожено до 200 националистов и 15 единиц военной техники. Об этом 14 августа сообщили в Минобороны России.

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«Сосредоточенными огневыми ударами по позициям 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Срибное Донецкой Народной Республики уничтожено до двухсот националистов и 15 единиц военной техники», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате ударов ВКС России по скоплениям живой силы 63-й механизированной бригады ВСУ в Херсонской области уничтожено 35 националистов.

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