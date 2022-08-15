Москва, , 11:34 — REGNUM Не стоит обращать внимание на краткосрочные колебания цены на криптовалютном рынке: цифровые активы крайне волатильны и ситуация на графике может кардинально измениться в считанные минуты, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Криптовалюта BTC Keychain

«Внутри дня биткоин совершенно спокойно может колебаться в пределах $2 тысяч, так что как-то радоваться утреннему росту или падению стоимости на тысячу долларов явно не стоит.

Вчерашний день (14 августа) биткоин закрыл по цене в $24,50 тыс., ночью стоил $25 тыс., а утром 15 августа уже — $24 тысячи. Ориентироваться стоит только на глобальную динамику рынка.

Вот уже на протяжении последнего месяце котировки биткоина без особых результатов пытаются выбиться за пределы коррекционного к общему нисходящему тренду канала. Проблема в том, что достаточных для этого предпосылок на рынке просто нет.

Если смотреть глобально, то проблемы в мировой экономике сохраняются, так же как и необходимость борьбы с инфляцией путем высоких процентных ставок, а это подразумевает удорожание займов для спекуляций.

Если же рассматривать ситуацию только в контексте криптовалютного рынка, то и тут радоваться особо нечему, так как здесь наблюдается полный информационный штиль, периодически разбавляемый новостями о взломе очередного проекта.

Например, на днях неизвестный взломал главный DeFi проект Polkadot (один из потенциальных конкурентов Ethereum) — Acala и напечатал 1,2 млрд стейблкоинов aUSD.

Данные стейблкоины создаются для упрощения процесса инвестиций: их стоимость привязана к курсу доллара либо за счет обеспечения реальными долларами в хранилище либо другой криптовалютой. a USD относился ко второму типу и в ходе атаки его стоимость рухнула на 99%.

Едва ли стоит ожидать изменения рыночного сантимента в обозримом будущем. Ожидается падение биткоина до $21 тысячи», — полагает эксперт.

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