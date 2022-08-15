Москва, , 07:34 — REGNUM Ускорение роста стоимости биткоина наблюдалось в ходе торговой сессии, его стоимость превысила $25 тыс. Об этом 15 августа свидетельствуют данные портала Coindesk.

Криптовалюта

По состоянию на 06:36 мск биткоин торговался на уровне $25,06 тыс., немного позднее, в 06:47 мск его цена находилась на уровне $24,88 тыс.

Рост цены составил 2% со старта торгов, затем произошло небольшое падение цены.

Биткоин — самая популярная из существующих криптовалют. Его цена достигала на пике в ноябре 2021 г. $68 тыс., в середине июня текущего года стоимость биткоина понижалась до $18 тыс.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что котировки криптовалюты биткоин вплотную подошли к отметке $25 тыс.

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