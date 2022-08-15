Москва, 15 августа, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Ледокол «Виктор Черномырдин» получил характеристику Passenger ship в символе класса. Благодаря этому судно может использоваться в туристических целях, проводить арктические круизы и совершать путешествия на Северный полюс. Об этом сообщает информационно-аналитический порталARCTICuniverse.

АО «Адмиралтейские верфи» Ледокол «Виктор Черномырдин»

ФГУП «Росморпорт», представителями промышленности и экипажем ледокола «Виктор Черномырдин» был произведён комплекс работ по модернизации судна.

«Основные работы были направлены на обеспечение безопасности пассажиров в соответствии с требованиями правил Российского морского регистра судоходства и международных конвенций, предъявляемых к судам, имеющим в символе класса характеристику Passenger ship», — указано в сообщении.

Отметим, что дизель-электрическийледокол проекта 22 600 «Виктор Черномырдин» был заложен 10 октября 2012 года. Ледокол был спущен на воду 30 декабря 2016 года. 27 ноября 2018 года на строящемся ледоколе произошёл пожар, где сгорела площадь в 300 кв. м. Судно было введено в эксплуатацию 3 ноября 2020 года. 1 мая 2022 года вышел из Мурманска для проведения первого этапа ледовых испытаний, которые продлились до 11 мая. «Виктор Черномырдин» способен продвигаться непрерывным ходом в сплошном ледяном поле толщиной до 2 м, а также выполнять ледокольные операции при толщине льда до 3 м. Мощность ледокола составляет 25 МВт. Судно оборудовано лабораториями для проведения научных исследований, системой динамического позиционирования, способно перевозить снабжение и контейнеры.

Как сообщалоИА REGNUM, старт заводских ходовых испытаний ледокола «Урал», построенного по проектным требованиям 22 220, запланирован на сентябрь этого года. Кроме того, ожидается, что уже в сентябре «Урал» будет передан заказчику.

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