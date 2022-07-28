Санкт-Петербург, , 22:48 — REGNUM Старт заводских ходовых испытаний ледокола «Урал», построенного по проектным требованиям 22 220, запланирован на сентябрь этого года. Кроме того, ожидается, что уже в сентябре «Урал» будет передан заказчику. Об этом сообщает информационное агентство ГлавПалуба.

Строящийся ледокол «Урал» Bestalex

«В настоящее время атомоход находится у причала «Балтийского завода». На судне проводится серия пусконаладочных работ и подготовка проведению ходовых испытаний. Сам реактор уже запущен, его проектные параметры тщательно проверены соответствующими специалистами», — указано в сообщении.

Атомный ледокол проекта 22 220 «Урал» является третьим судном данного проекта. Ледокол был заложен 25 июля 2016 года на Балтийском заводе (Санкт-Петербург). Спуск ледокола на воду произошёл 25 мая 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, исполняющий обязанности генерального директора ФГУП «Атомфлот» Леонид Ирлица заявил о том, что обеспечение Северного морского пути с круглогодичной навигацией на Дальнем Востоке требует как минимум 13 ледоколов.

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