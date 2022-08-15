Пекин, 15 августа, 2022, 10:37 — ИА Регнум. В ответ на политические игры США и Тайваня Народно-освободительная армия (НОАК) Китая проводит вокруг острова военные учения и патрулирование. Об этом 15 августа сообщил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК старший полковник Ши И, в официальном аккаунте этого командования в мессенджере WeChat.

Mil.ru Корабль ВМС НОАК

«Восточная зона боевого командования НОАК 15 августа проводит на море и в воздушном пространстве вокруг острова Тайвань практические учения и патрулирования с использованием различных родов войск с целью повышения боеготовности», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что эти манёвры связаны с «продолжающимися политическими играми США и Тайваня», и добавляется, что войсками зоны боевого командования будут приняты все необходимые меры для защиты суверенитета страны и мира и стабильности в Тайваньском проливе.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 августа стало известно, что делегация конгрессменов США в составе пяти человек прибыла с визитом на Тайвань.