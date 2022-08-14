Тайбэй, 14 августа, 2022, 17:37 — ИА Регнум. Американцы снова прибыли на Тайвань с официальным визитом: на остров доставлены пять членов американского Конгресса, сообщили 14 августа в МИД Тайваня.

Taiwankengo Тайвань

Гости пробудут на Тайване два дня. Отмечается, что делегацию возглавляет сенатор Эд Марки: планируются встречи в первую очередь с главой администрации Тайваня Цай Инвэнем.

Кроме того, американские гости посетят местный парламент и будут присутствовать на банкете в тайваньском МИД. Вместе с Марки на Тайвань прибыли члены Конгресса Амата Радеваген, Джон Гараменди, Дон Байер и Алан Лоуэнталь.

Добавим, что за последние две недели это уже второй официальный визит высокопоставленной американской делегации на Тайвань. Китай возмущён таким неуважением к его суверенитету, поскольку считает остров своим.