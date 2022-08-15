Брест, Франция, 15 августа, 2022, 10:16 — ИА Регнум. «Брест» сыграл вничью с «Марселем» в матче второго тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

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На 38-й минуте счёт в матче открыл защитник «Марселя» Нуну Тавареш. «Брест» восстановил равновесие на 61-й минуте благодаря голу полузащитника Пьерра Лис-Мелу.

На сегодняшний день «Марсель» идёт на третьем месте в чемпионате Франции, на счету команды четыре очка. «Брест» с одним очком занимает 14-е место.

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