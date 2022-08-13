Нант, Франция, 13 августа, 2022, 08:30 — ИА Регнум. «Нант» сыграл вничью с «Лиллем» во втором туре чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 1:1.

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На 28-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Нанта» Моузес Саймон. «Лилль» восстановил равновесие на 76-й минуте благодаря голу защитника Исмаили.

В первом туре «Нант» сыграл вничью с «Анже» (0:0), а «Лилль» разгромил «Осер» (4:1). На сегодняшний день «Лилль» набрал четыре очка, на счету «Нанта» — два очка.