Новосибирск, 15 августа, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Вице-мэр Новосибирска Артём Скатов назвал подозрения в совершении им преступления в рамках дела о клевете необоснованными. Он заявил, что не имеет к этому отношения.

Novo-sibirsk.ru Мэрия Новосибирска

Напомним, что ранее у Артёма Скатова прошёл обыск. Скатов связал произошедшее с жалобой депутата Госдумы Дмитрия Савельева («Единая Россия»). Сначала вице-мэр проходил по делу свидетелем, но затем органы дознания пришли к выводу о необходимости привлечь его в качестве подозреваемого.

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«К этим обстоятельствам я отношения не имею. С предъявляемым мне статусом категорически не согласен. Обвинения в мой адрес в распространении ложной информации отвергаю, — приводится его комментарий в телеграм-канале мэрии муниципалитета. — Я по-прежнему расцениваю обвинения в клевете в мой адрес, как попытку давления на городскую власть, как намерение установить собственные правила в градостроительной отрасли исключительно в интересах одного застройщика. Городская власть учитывает, прежде всего, мнение жителей. А они выступают против застройки без соответствующего развития социальной и инженерной инфраструктуры: без детских садиков, школ, дорог, ливнёвки и так далее. Ярким примером такого противостояния городской власти и строительной компании стал проект застройки на улице Узорная в Первомайском районе. Как видим, ответ со стороны застройщика последовал незамедлительно».

Скатов подчеркнул, что под таким давлением может оказаться любой новосибирец — общественник, депутат, да и конкурент застройщика, «любой, кто выражает несогласие с их планами».

Он уточнил, что в настоящее время идёт следствие.