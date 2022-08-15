Новосибирск, 15 августа, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Органы дознания всё-таки пришли к выводу о необходимости привлечь вице-мэра Новосибирска Артёма Скатова в качестве подозреваемого в рамках дела о клевете. Об этом сообщил его адвокат Вячеслав Теркулов.

Иван Шилов ИА REGNUM Мэрия Новосибирска

«Несмотря на обстоятельства обыска в жилище Скатова, которые стали предметом доследственной проверки Следственного комитета. Несмотря на то, что лицо разместившее публикацию установлено и проходит по делу свидетелем», — уточнил Теркулов. Его комментарий размещён в телеграм-канале мэрии Новосибирска.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что у Скатова прошёл обыск. По его словам было «достаточно жёсткое задержание». Сам Скатов связал произошедшее с жалобой депутата Госдумы Дмитрия Савельева («Единая Россия»), которое он расценил как политическое давление. В мэрии города отмечали, что вице-мэр проходит по делу свидетелем.