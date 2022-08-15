Москва, 15 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В России уровень безработицы по итогам 2022 года будет таким же как в 2021 году, заявил глава Минтруда Антон Котяков.

Антонио Берни. Безработица. 1934

По его словам, эта статистика в том числе связана с новыми мерами поддержки со стороны российского правительства.

«Сейчас мы сверяем свои оценки с Минэкономразвития и полагаем, что в целом по году ситуация с безработицей будет сопоставима со средними значениями 2021 года», — сказал он «Российской газете».

Министр также отметил, что ситуация на рынке труда в России до конца 2022 года будет зависеть от скорости адаптации предприятий к нынешним условиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов омтетил, что дополнительная нагрузка на российские компании в виде повышения МРОТ в два раза в условиях спада экономической активности 2022 года может оказаться непосильной и контрпродуктивной.

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