Глава Минтруда рассказал о ситуации с безработицей в России
Москва, 15 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. В России уровень безработицы по итогам 2022 года будет таким же как в 2021 году, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
По его словам, эта статистика в том числе связана с новыми мерами поддержки со стороны российского правительства.
Министр также отметил, что ситуация на рынке труда в России до конца 2022 года будет зависеть от скорости адаптации предприятий к нынешним условиям.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов омтетил, что дополнительная нагрузка на российские компании в виде повышения МРОТ в два раза в условиях спада экономической активности 2022 года может оказаться непосильной и контрпродуктивной.
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