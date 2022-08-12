Москва, , 10:02 — REGNUM Дополнительная нагрузка на российские компании в виде повышения МРОТ в два раза в условиях спада экономической активности 2022 года может оказаться непосильной и контрпродуктивной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 августа заявил директор Высшей школы финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Ордов. Так он прокомментировал соответствующую инициативу депутатов Госдумы.

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«В рыночной экономике величина заработной платы не может существовать в отрыве от уровня доходов бизнеса и бюджета, так как деньги не растут на деревьях, а деревья не растут до небес, — сказал Ордов. — В условиях спада экономической активности 2022 года, особенно во второй его половине, дополнительная нагрузка на компании может оказаться непосильной и контрпродуктивной, вызывающей обвальный рост безработицы и необходимость резкого увеличения государственных расходов. Так кризисы не преодолеваются, а лишь провоцируются. В итоге от благой меры можно получить еще более глубокий и долгий экономический кризис. Вот в такой парадигме необходимо найти баланс между социальной и коммерческой составляющей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, почему в РФ необходимо регулирование МРОТ.

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