Памплона, Испания, 13 августа, 2022, 08:18 — ИА Регнум. «Осасуна» одержала победу над «Севильей» в стартовом матче сезона 2022/23 чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1.

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На девятой минуте счёт в матче открыл нападающий «Осасуны» Чими Авила. Через две минуты «Севилья» смогла восстановить равновесие благодаря мячу форварда Рафаэля Мира.

На 74-й минуте нападающий «Осасуны» Аймар Орос смог реализовать 11-метровый удар, принеся своей команде победу.

В следующем туре «Осасуна» сыграет дома с «Кадисом», а «Севилья» примет на своём стадионе «Вальядолид».